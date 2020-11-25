بعد تهديدات (حماس).. حكومة الاحتلال: لم نمنع إدخال المواد الطبية لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد كميل أبو ركن، منسق نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن حكومته لم تمنع إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة، بعد تصريحات عن قيادات في حماس بهذا الشأن.



وقال أبو ركن في فيديو نشره عبر صفحة "المنسق" التابعة له في (فيسبوك): "في الآونة الأخيرة هناك انتشار واسع لفيروس (كورونا) في قطاع غزة وارتفاع في عدد الاصابات بالمرض. وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تبذل كل الجهود وتتيح للمجتمع الدولي تقديم المساعدة للأجهزة الصحية والطبية في القطاع، ونحن نرحب بكل مَن هو معني بتقديم الدعم".



وأضاف: "حتى الان تم إدخال عشرات كثيرة من أجهزة التنفس الصناعي، وعدد كبير من أجهزة PCR المتطورة للكشف عن (كورونا)، والعشرات من أجهزة توليد الأوكسجين والمئات من أجهزة علاج ضيق التنفس الى المستشفيات وللاستخدام المنزلي. وبتنسيق منّا، تم إدخال نحو 600 طن من الأدوية والمعدات الطبية الحيوية، وبضمنها عشرات ألاف أطقم فحص تشخيص (كورونا)".



وتأتي أقوال المنسق بعدما هددت حركة "حماس"، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل بأن "الخيارات مفتوحة" إذا منعت إسرائيل إدخال المعدات الطبية اللازمة للقطاع لمواجهة الوباء.



وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان في بيان "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة سكان القطاع والتداعيات المترتبة على منع إدخال المستلزمات الصحية لمواجهة مرض (كورونا)".



وأضاف: "لن نقبل بموت شعبنا من المرض وكل الخيارات مفتوحة إذا ما تعرض شعبنا للخطر من جراء تلكؤ الاحتلال الإسرائيلي ورفضهِ ادخال المستلزمات الصحية للقطاع".



وطالب رضوان بإدخال كافة المستلزمات الطبية والأدوية لدعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تعاني من نقص شديد وإنقاذ الحالات الخطيرة المصابة بمرض (كورونا).