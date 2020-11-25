شاهد: إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "قوات حرس الحدود تطلق النار تجاه سائق فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز الزعيم بالقدس".
أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، بعدما أطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، عند حاجز الزعيم بمدينة القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "قوات حرس الحدود تطلق النار تجاه سائق فلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس عند حاجز الزعيم بالقدس".
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