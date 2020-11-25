طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس





وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.













غزة - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون (للمسافرين المتبقين من الحافلة التاسعة إلى نهاية الكشف الذي تم نشره مسبقاً).