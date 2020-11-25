طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس
غزة - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون (للمسافرين المتبقين من الحافلة التاسعة إلى نهاية الكشف الذي تم نشره مسبقاً).
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، سيكون (للمسافرين المتبقين من الحافلة التاسعة إلى نهاية الكشف الذي تم نشره مسبقاً).
وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.
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