عاجل

  • إذاعة الجيش: أنباء أولية عن محاولة دهس عند حاجز الزعيم بالقدس وتم إطلاق النار على المنفذ

شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: (كابينت) سيناقش تحويل ثلاثة مليارات شيكل للسلطة وخصم أموال أسر الشهداء والأسرى

قناة إسرائيلية: (كابينت) سيناقش تحويل ثلاثة مليارات شيكل للسلطة وخصم أموال أسر الشهداء والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جال بيرجير، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن (كابينت) السياسي الأمني، سينعقد يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار مراسل القناة الإسرائيلية، إلى أن (كابينت) سيناقش تحويل 3 مليارات شيكل، للسلطة الفلسطينية، وإمكانية خصم قيمة ما تقوم السلطة بدفعه للأسرى، وأسرى الشهداء.

وكانت "دنيا الوطن"، قد علمت من مصدر فلسطيني مطلع، أن السلطة الفلسطينية، ما زالت تفاوض حكومة الاحتلال، على عدم إجراء أي خصومات من أموال المقاصة، والتي سيجري تحويلها لخزينة الحكومة الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الخلاف قائم حول الخصومات، التي ستقررها حكومة الاحتلال على أموال المقاصة، مثل مستحقات شركة كهرباء القدس.

ولفت إلى أن أموال المقاصة، تبلغ نحو 4 مليارات و400 مليون شيكل، شاملة قيمة أموال المقاصة المستحقة عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وأكد، أن الحكومة ستعمل على صرف راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بدون أي خصومات، ثم سيليه بأيام صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، والتي تبلغ نحو 2 مليار و600 مليون شيكل، في حال لم يتم إجراء أي خصومات على أموال المقاصة، وهو ما أكده رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، أمس الاثنين، عن توجه الحكومة لصرف كامل المتأخرات ومستحقات الموظفين دفعة واحدة، فور استلام أموال المقاصة كاملة من إسرائيل، وإذا لم نستلمها جميعها، سنصرف ما سنستلمه.

وأضاف إشتية، أن أموال المقاصة، يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، وحقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة.

وتابع: "سنستلم جزءاً من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية، وسداد قروض الحكومة من البنوك".

أخبار ذات صلة

الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات

الرجوب: اللقاءات مع حماس ستُستأنف قريبا لإنجاز اتفاق إصدار مرسوم الانتخابات

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الخميس

محاولة لتنفيذ عملية سطو مسلح على بنك بقلقيلية.. والدفاع المدني يُوضح التفاصيل

محاولة لتنفيذ عملية سطو مسلح على بنك بقلقيلية.. والدفاع المدني يُوضح التفاصيل

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية غداً الخميس

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية غداً الخميس

أبو الريش: قطاع غزة بحالة تفشي فيروس (كورونا) والإغلاق ليس الحل

أبو الريش: قطاع غزة بحالة تفشي فيروس (كورونا) والإغلاق ليس الحل

الصحة: تسجيل تسع وفيات و1720 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: تسجيل تسع وفيات و1720 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

بسبب (كورونا).. نتنياهو يأمر بفحص إمكانية إغلاق المعابر المؤدية لمناطق السلطة الفلسطينية

بسبب (كورونا).. نتنياهو يأمر بفحص إمكانية إغلاق المعابر المؤدية لمناطق السلطة الفلسطينية

طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي بطريقها للقاهرة.. و(يديعوت): على الأغلب الأمر متعلق بغزة

طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي بطريقها للقاهرة.. و(يديعوت): على الأغلب الأمر متعلق بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

فشل الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن (عوفر)

فشل الحوار بين ممثلي الأسرى وإدارة سجن (عوفر)

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يهدم منزلاً و&#34;بركساً&#34; شمال غرب رام الله

الاحتلال يهدم منزلاً و"بركساً" شمال غرب رام الله

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

المنسق الإسرائيلي: أدخلنا عشرات أجهزة الأوكسجين وأجهزة علاج ضيق التنفس لقطاع غزة

المنسق الإسرائيلي: أدخلنا عشرات أجهزة الأوكسجين وأجهزة علاج ضيق التنفس لقطاع غزة

منوعات

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنه عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنه عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

هنا شيحة تعلن إصابتها بفيروس (كورونا) وتحذر مخالطيها

بالفيديو: لجين عمران تزيّن إطلالتها بقلادة مليونية من الزمرد من Bvlgari

بالفيديو: لجين عمران تزيّن إطلالتها بقلادة مليونية من الزمرد من Bvlgari

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة &#34;جبل المانع&#34; في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان