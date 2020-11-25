قناة إسرائيلية: (كابينت) سيناقش تحويل ثلاثة مليارات شيكل للسلطة وخصم أموال أسر الشهداء والأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جال بيرجير، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن (كابينت) السياسي الأمني، سينعقد يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.



وأشار مراسل القناة الإسرائيلية، إلى أن (كابينت) سيناقش تحويل 3 مليارات شيكل، للسلطة الفلسطينية، وإمكانية خصم قيمة ما تقوم السلطة بدفعه للأسرى، وأسرى الشهداء.



وكانت "دنيا الوطن"، قد علمت من مصدر فلسطيني مطلع، أن السلطة الفلسطينية، ما زالت تفاوض حكومة الاحتلال، على عدم إجراء أي خصومات من أموال المقاصة، والتي سيجري تحويلها لخزينة الحكومة الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل.



وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الخلاف قائم حول الخصومات، التي ستقررها حكومة الاحتلال على أموال المقاصة، مثل مستحقات شركة كهرباء القدس.



ولفت إلى أن أموال المقاصة، تبلغ نحو 4 مليارات و400 مليون شيكل، شاملة قيمة أموال المقاصة المستحقة عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.



وأكد، أن الحكومة ستعمل على صرف راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر، بدون أي خصومات، ثم سيليه بأيام صرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة، والتي تبلغ نحو 2 مليار و600 مليون شيكل، في حال لم يتم إجراء أي خصومات على أموال المقاصة، وهو ما أكده رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته في اجتماع الحكومة الأسبوعي.



وأعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، أمس الاثنين، عن توجه الحكومة لصرف كامل المتأخرات ومستحقات الموظفين دفعة واحدة، فور استلام أموال المقاصة كاملة من إسرائيل، وإذا لم نستلمها جميعها، سنصرف ما سنستلمه.



وأضاف إشتية، أن أموال المقاصة، يجب ألا تكون منقوصة، وليست موضع ابتزاز سياسي، وحقوق الموظفين أولوية لدى الحكومة.



وتابع: "سنستلم جزءاً من الأموال نهاية الأسبوع الحالي، وسنسدد فيه الرواتب كأولوية، ثم استحقاقات القطاع الصحي من مستشفيات خاصة وأهلية وموردي الأدوية والتجهيزات الطبية، ثم مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية، وسداد قروض الحكومة من البنوك".