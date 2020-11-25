محاولة لتنفيذ عملية سطو مسلح على بنك بقلقيلية.. والدفاع المدني يُوضح التفاصيل

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خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصدر مطلع، بأن مجهولين، حاولوا اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية سطو مسلح على أحد البنوك في بلدة عزون في محافظة قلقيلية.



وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن شخصيْن كانا يستقلان دراجة نارية، ودخلا إلى فرع البنك بالبلدة، وقاما برش غاز الفلفل على الموظفين، في محاولة منهما لسرقة الأموال من البنك.



وأشار إلى أن ضابط أمن، كان متواجداً في المكان، بالإضافة إلى مواطنين، وتصدوا لهم، وأفشلوا محاولة السرقة، لافتاً إلى أنه تم إلقاء القبض على أحد المنفذين، وجاري التحقيق معه، فيما تمكن الآخر من الفرار.



بدوره، عقب نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني، على جريمة السطو المسلح على البنك ببلدة عزون بقلقيلية، قائلاً: "أحد أفراد جهاز الدفاع المدني، بعد أن أنهى مهمته في مدينة قلقيلية، وهو عائد إلى بيته، سمع صوت جرس إنذار لأحد البنوك الموجودة ببلدة عزون، كما أنه كان هناك صراخ للمواطنين، وتجمهر في محيط البنك".



وأضاف العزي في تصريح لـ"دنيا الوطن": "توجه الفرد مباشرة إلى البنك، خوفاً من أن يكون هناك حريق، فوجد شخصاً مسلحاً خارجاً من البنك، وتمت ملاحقته من قبل المواطنين، ومباشرة بعد أن سقط الشخص، توجه الفرد إليه، وثبته، واتصل المواطنون بالشرطة، وتم إلقاء القبض عليه".



وأوضح، أن الفضل الكبير لعدم هروب الشخص المسلح، يعود إلى رجل الدفاع المدني، نافياً وجود إصابات بين أفراد البنك، نتيجة السطو المسلح.