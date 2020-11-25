المالية بغزة: صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت لوزارة الداخلية غداً الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت، الخاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني، غداً الخميس.



وأشارت الوزارة، إلى أن صرف الرواتب، ستكون عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفي كافة فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع.