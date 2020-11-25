شؤون فلسطينية

أبو الريش: قطاع غزة بحالة تفشي فيروس (كورونا) والإغلاق ليس الحل

أبو الريش: قطاع غزة بحالة تفشي فيروس (كورونا) والإغلاق ليس الحل
غزة - دنيا الوطن
أكد الدكتور يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن كل الأعداد المرصودة، سواء الاجمالية للإصابات بفيروس (كورونا)، أو الحالات التي ترد على أقسام الطوارئ، ومعها أعراض أو من يثبت إصابته، أو الإصابات التي تدخل لأقسام العناية المركزة، تشير إلى أن قطاع غزة بحالة تفشٍ للوباء.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، عقده أبو الريش، اليوم الأربعاء، للحديث عن الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) بقطاع غزة.

وقال أبو الريش: "لا يمكن بإمكانيات قطاع غزة، وظروفه، الوصول إلى السيطرة والاحتواء، بل كل ما يمكن أن نقوم به هو تثبيط انتشار فيروس (كورونا)".

وفي السياق، أكد وكيل وزارة الصحة، بغزة، أن الاغلاق ليس هو الحل، لمواجهة الجائحة، ولافتاً إلى أنه قد يتم اللجوء إليه في مرحلة ما، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في كل يوم، يتم العمل فيه على تأثير الإغلاق، هو لصالح المجتمع.

وأشار أبو الريش إلى أن عدد الحالات المغلقة، والتي تعني إما التعافي أو الوفاة، توضح الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لافتاً إلى أن وزارته لم توقف الخدمات الصحية، رغم اشتداد أزمة (كورونا).

وأوضح أن بعض المرضى يحتاج في الدقيقة الواحدة، إلى 60 لتراً من الأكسجين، منوهاً إلى أن مستشفى غزة الأوروبي، أصبحت قدرته لاستهلاك الاكسجين 20 لتراً في الدقيقة، وبالتالي هناك مساعٍ لزيادة كمات الأكسجين للمستشفى؛ للتعامل مع حالات أكبر.

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