الصحة: تسجيل تسع وفيات و1720 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (نابلس، بيت لحم، قلقيلية) و6 حالات وفاة في قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 287 حالة في الضفة الغربية (الخليل 39، جنين 36، نابلس 60، طولكرم 29، أريحا 15، رام الله والبيرة 108)، قطاع غزة 203.



وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 1720 إصابة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (177)، محافظة نابلس (216)، محافظة بيت لحم (147)، محافظة قلقيلية (100)، محافظة رام الله والبيرة (131)، جنين (107)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (43)، طولكرم (95)، طوباس (35)، قطاع غزة (613)، ضواحي القدس (44).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.