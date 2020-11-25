بسبب (كورونا).. نتنياهو يأمر بفحص إمكانية إغلاق المعابر المؤدية لمناطق السلطة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بأن نتنياهو أمر بفحص فوري لإمكانية إغلاق المعابر المؤدية إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.



وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن القرار، جاء بسبب القفزة الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.