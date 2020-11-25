طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي بطريقها للقاهرة.. و(يديعوت): على الأغلب الأمر متعلق بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن طائرة خاصة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، في طريقها إلى العاصمة المصرية القاهرة.



وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: "عندما تحط طائرة إسرائيلية خاصة على أرض القاهرة، فهذا على الأغلب يكون متعلقاً بقطاع غزة".