طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي بطريقها للقاهرة.. و(يديعوت): على الأغلب الأمر متعلق بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن طائرة خاصة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، في طريقها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: "عندما تحط طائرة إسرائيلية خاصة على أرض القاهرة، فهذا على الأغلب يكون متعلقاً بقطاع غزة".
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن طائرة خاصة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، في طريقها إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وعلقت الصحيفة على ذلك بقولها: "عندما تحط طائرة إسرائيلية خاصة على أرض القاهرة، فهذا على الأغلب يكون متعلقاً بقطاع غزة".
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