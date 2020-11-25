طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في قطاع غزة

غزة- دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.وأعلنت الوزارة، عن تسجيل 6 حالات وفاة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفادت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، بأنه تم إجراء 2029 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 613 إصابة جديدة بالفيروس.