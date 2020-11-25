قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية، شمال نابلس شمال الضفة الغربية المُحتلة.



وأفاد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، في تصريحٍ صحفي، بأنّ عشرات المستوطنين، اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية مشددة من جيش الاحتلال، مُشيراً إلى أنّ جيش الاحتلال، أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، خلال عملية الاقتحام.



وأوضح، أنّ هناك دعوات من قبل المستوطنين؛ لاقتحام الموقع كل أربعاء على ثلاث فترات، في محاولة للسيطرة عليه، وتحقيق أطماعهم في المنطقة.