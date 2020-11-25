شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً و"بركساً" شمال غرب رام الله

الاحتلال يهدم منزلاً و"بركساً" شمال غرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء و"بركساً" في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية في وقت مبكر من صباح اليوم، وشرعت بأعمال الهدم في المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الاحتلال، تحججت بالهدم بسبب البناء بعدم الترخيص، حيث إن البناء في منطقة مصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، وتشهد غالباً عمليات هدم ومنع المواطنين من استغلال أراضيهم والتوسع فيها.

وتقع قرية اللبن الغربي الفلسطينية، على بُعد 34 كم شمال غرب مدينـة رام الله، وهي تتبع لمحافظة رام الله والبيرة، وتبلغ مساحة أراضيها الكلية ما يقارب 29208 دونمات، مساحة المنطقة المبنية فيها 235 دونماً.

وتعد قرية اللبن الغربي من القرى الحدودية لخط الرابع من حزيران للعام 1967، حيث استهدفها الاحتلال منذ ذلك الحين، فأصبحت تعاني معاناة شديدة في مختلف المجالات، بهدف اقتلاع أهلها وتهجيرهم منها، واستملاك أرضهم انسجاماً مع سياسة الاحتلال الديموغرافية.

واستهدف الاحتلال القرية، ضمن سياسة استيطانية تقوم على مصادرة العديد من الدونمات، وضمها لأراضي المستوطنتين اللواتي أقيمت على قمة أعلى جبلين لكل من قرية اللبن الغربي وعابود، حيث سميت المستوطنة الأولى (بيت أريه)، والثانية (عوفريم)، وقد أصبح عدد سكان المستوطنتين أكبر من عدد سكان قرية اللبن الغربي وعابود معاً.

ويفرض الاحتلال، سياسات مستمرة من أجل التوسع الاستيطاني، بذريعة التوسع العمراني، وشق الطرق الالتفافية.

وعملت سلطات الاحتلال على مصادرة الآبار الارتوازية والينابيع؛ لإمداد المستوطنات المجاورة بالمياه، بالإضافة على حرصها على عزل الأماكن الأثرية والقديمة، وحصر التنقيب فيها على دائرة الآثار بحكومة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الكيالي: نعتمد مبدأ النزاهة والشفافية بآليات التوظيف وأضفنا 200 وظيفة مؤخراً

الكيالي: نعتمد مبدأ النزاهة والشفافية بآليات التوظيف وأضفنا 200 وظيفة مؤخراً

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

المنسق الإسرائيلي: أدخلنا عشرات أجهزة الأوكسجين وأجهزة علاج ضيق التنفس لقطاع غزة

المنسق الإسرائيلي: أدخلنا عشرات أجهزة الأوكسجين وأجهزة علاج ضيق التنفس لقطاع غزة

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

قوات الاحتلال تقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يهدم منزلاً و&#34;بركساً&#34; شمال غرب رام الله

الاحتلال يهدم منزلاً و"بركساً" شمال غرب رام الله

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

منوعات

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

والدة حلا الترك تتعرّض لهجوم مستفز بسبب ملابسها وترد بقسوة

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

محاكمة محمد رمضان بتهمة &#34;الإساءة للشعب المصري&#34;

محاكمة محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

عربي

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة &#34;جبل المانع&#34; في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

مصرع ستة أشخاص بعد احتسائهم كحولاً مغشوشاً في الجزائر

مصرع ستة أشخاص بعد احتسائهم كحولاً مغشوشاً في الجزائر