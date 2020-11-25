الاحتلال يهدم منزلاً و"بركساً" شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلاً قيد الإنشاء و"بركساً" في قرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية في وقت مبكر من صباح اليوم، وشرعت بأعمال الهدم في المنطقة.



وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الاحتلال، تحججت بالهدم بسبب البناء بعدم الترخيص، حيث إن البناء في منطقة مصنفة (C) حسب اتفاق أوسلو، وتشهد غالباً عمليات هدم ومنع المواطنين من استغلال أراضيهم والتوسع فيها.



وتقع قرية اللبن الغربي الفلسطينية، على بُعد 34 كم شمال غرب مدينـة رام الله، وهي تتبع لمحافظة رام الله والبيرة، وتبلغ مساحة أراضيها الكلية ما يقارب 29208 دونمات، مساحة المنطقة المبنية فيها 235 دونماً.



وتعد قرية اللبن الغربي من القرى الحدودية لخط الرابع من حزيران للعام 1967، حيث استهدفها الاحتلال منذ ذلك الحين، فأصبحت تعاني معاناة شديدة في مختلف المجالات، بهدف اقتلاع أهلها وتهجيرهم منها، واستملاك أرضهم انسجاماً مع سياسة الاحتلال الديموغرافية.



واستهدف الاحتلال القرية، ضمن سياسة استيطانية تقوم على مصادرة العديد من الدونمات، وضمها لأراضي المستوطنتين اللواتي أقيمت على قمة أعلى جبلين لكل من قرية اللبن الغربي وعابود، حيث سميت المستوطنة الأولى (بيت أريه)، والثانية (عوفريم)، وقد أصبح عدد سكان المستوطنتين أكبر من عدد سكان قرية اللبن الغربي وعابود معاً.



ويفرض الاحتلال، سياسات مستمرة من أجل التوسع الاستيطاني، بذريعة التوسع العمراني، وشق الطرق الالتفافية.



وعملت سلطات الاحتلال على مصادرة الآبار الارتوازية والينابيع؛ لإمداد المستوطنات المجاورة بالمياه، بالإضافة على حرصها على عزل الأماكن الأثرية والقديمة، وحصر التنقيب فيها على دائرة الآثار بحكومة الاحتلال.