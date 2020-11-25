الكيالي: نعتمد مبدأ النزاهة والشفافية بآليات التوظيف وأضفنا 200 وظيفة مؤخراً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يوسف الكيالي، رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، أنه يتم الاعتماد في آليات التوظيف، على مبدأ النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص، والتنافس العام على الوظيفة، التي يتم الإعلان عنها.



وقال الكيالي، لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الأربعاء: "بعد اعتماد الوظائف في الموازنة العامة، يبدأ الديوان بجدولتها، ويعلنها للجمهور عامة، ولا معيار للتفاضل، إلا الكفاءة فقط".



وأضاف: "يتم عقد امتحان نظري محوسب، ويتعرف الطالب على علامته بعد انتهاء تقديمه للامتحان مباشرة"، لافتاً إلى أنه من أكثر من عام ونصف، تم عقد ورش عمل، وتم إطلاع مؤسسات المجتمع المدني، والفصائل، والكتاب، والإعلاميين على آليات التوظيف، التي يقوم بها الديوان، مؤكداً أن الجميع أشاد بالآلية.



وأشار رئيس ديوان الموظفين العام بغزة، إلى أنه منذ بداية العام الحالي، تم إقرار 1320 وظيفة، منها 500 وظيفة للتعليم، و400 للصحة، والباقي للوزارات، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أنه تمت إضافة 200 وظيفة للصحة، ومؤخراً تمت إضافة 400 وظيفة، سيتم توظيفها بعقود في إطار مواجهة جائحة (كورونا).