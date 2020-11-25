الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف الاعتداءات على طواقمها الطبية ومركباتها.



وقالت الجمعية في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تنظر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بخطورة بالغة إلى قيام عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، على حاجز تياسير بالأغوار الشمالية، بالاعتداء على طاقم ومركبة إسعاف الجمعية، أثناء قيامهم بتقديم الإسعافات الأولية لمصاب برصاص مطاطي في البطن، وقد دخل بعض الجنود إلى داخل مركبة الإسعاف، محاولين اعتقال المصاب بالقوة دون أن يكون بمرافقتهم أي طاقم طبي، وتم استهداف سيارة الإسعاف بقنابل الصوت والغاز، أثناء إسعاف المصاب".



واعتبرت الجمعية، أن هذا السلوك يشكل انتهاكاُ واضحاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي توجب على الدولة القائمة بالاحتلال، تسهيل عمل الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، والهلال الأحمر.



وأشارت الجمعية في بيانها، إلى أن تسهيل عمل المهام الطبية، هو جزء من القانون الدولي العرفي، الذي تم تأكيده عبر عقود طويلة من الزمن.



وطالبت الجمعية، سلطات الاحتلال، بالإقلاع عن هذه الانتهاكات، والإذعان لأحكام القانون الدولي الإنساني.