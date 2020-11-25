شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسكنين شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في يطا، فؤاد العمور، بأن جرافات الاحتلال، هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام، والذي تبلغ مساحته 65 متراً مربعاً في منطقة الركيز، ومنزل المواطن حاتم مخامرة، وتبلغ مساحة 35 متراً مربعاً في منطقة التواني شرق يطا.

وكانت قوات الاحتلال، قد سلمت المواطنين خلال الشهر الجاري أكثر من 16 إخطاراً بالهدم في المنطقة ذاتها، نفذت منها سبع عمليات هدم، بدعوى البناء دون ترخيص.

 وأشار العمور إلى أن الاحتلال، يسعى إلى تشريد المواطنين في هذه المنطقة من خلال هدم منازلهم،والاستيلاء على أراضيهم لصالح مستوطنات (كرمئيل وافيجال وحفات افيجال وماعون).

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