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الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
علقت الإمارات، إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال، وفقاً لوثيقة، أصدرها مجمع أعمال حكومي.

وأشارت الوثيقة، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتيىة، بدأ العمل به يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقالت: إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر، متابعة أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا. 

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر، وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة (رويترز)، إن الإمارات أوقفت مؤقتاً إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى، لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية، لكنه قال: إن الحظر لفترة محدودة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي: إن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى. 

وأضافت أنها تطلب معلومات من الإمارات عن أسباب تعليق التأشيرات، وأنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة (كورونا).

وقالت الوزارة والمصدر: إن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات.

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