إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، بإصابة كل من الأسيرين عمر منصور، وجعفر حدادرة، وكلاهما من مدينة نابلس، بفيروس (كورونا).



وأوضحت الهيئة، أن كلا الأسيرين، جرى اعتقالهما حديثاً، وزجهما بمركز توقيف (بتاح تكفا)، وهناك أُجرى لهما فحص (كورونا)، وتبين أن النتيجة إيجابية للمعتقلين.



ولفتت الهيئة، إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة هذين الأسيرين، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى، الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بفيروس (كوفيد- 19)، (كورونا) لنحو (137) أسيراً، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف إسرائيلية.