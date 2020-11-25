دولي

روسيا تُحبط مخططات تنظيم الدولة لشن هجمات في موسكو

روسيا تُحبط مخططات تنظيم الدولة لشن هجمات في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن، أحبطت مخططات لهجمات من جانب تنظيم الدولة في منطقة موسكو.

وقالت وكالة الإعلام الروسية: إن قوات الأمن، فككت خلية متشددة، واعتقلت شخصاً خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

أخبار ذات صلة

أربعة ملايين إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع واحد فقط

أربعة ملايين إصابة بفيروس (كورونا) خلال أسبوع واحد فقط

بومبيو: بدء عملية الانتقال في الخارجية الأميركية

بومبيو: بدء عملية الانتقال في الخارجية الأميركية

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين

بايدن: ولايتي لن تكون &#34;ولاية ثالثة لأوباما&#34;

بايدن: ولايتي لن تكون "ولاية ثالثة لأوباما"

شاهد: ترامب يُقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ.. ماذا قال؟

شاهد: ترامب يُقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ.. ماذا قال؟

كورونا حول العالم: نحو مليون و415 ألف وفاة و60 مليوناً و108 آلاف إصابة

كورونا حول العالم: نحو مليون و415 ألف وفاة و60 مليوناً و108 آلاف إصابة

البيت الأبيض يعطى موافقة رسمية لبايدن بالحصول على الإيجاز الأمني الخاص بالرئيس

البيت الأبيض يعطى موافقة رسمية لبايدن بالحصول على الإيجاز الأمني الخاص بالرئيس

البرازيل تسجل حصيلة مضاعفة لوفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل تسجل حصيلة مضاعفة لوفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الهلال الأحمر الفلسطيني يُطالب بوقف الاعتداءات على طواقم الجمعية ومركباتها

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الحساينة يُشيد بوعي شعوب الأمة العربية لرفضها اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسكنين جنوب الخليل

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

إصابة أسيرين بفيروس (كورونا) بمركز توقيف بتاح تكفا

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

داخلية غزة: استئناف العمل بـ (معبر رفح البري) لليوم الثاني

داخلية غزة: استئناف العمل بـ (معبر رفح البري) لليوم الثاني

أسعار الذهب في سوق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في سوق فلسطين اليوم الأربعاء

منوعات

الحراكي يمنح &#34;ليلى سلمان&#34; درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

الحراكي يمنح "ليلى سلمان" درع سلطنة الدراما الخليجية لعام 2020

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

النجم محمّد المجذوب يطلق أغنيته الجديدة

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية مادياً واعلامياً

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

روان بن حسين تعلن اصابتها بفيروس (كورونا)

محاكمة محمد رمضان بتهمة &#34;الإساءة للشعب المصري&#34;

محاكمة محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

إصابة أبلة فاهيتا بفيروس (كورونا) وتتخلف عن تصوير حلقاتها

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

في ذكرى زواجهما السادس تعرف على قصة زواج وانفصال ديما بياعة

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

تفاصيل جديدة من محاكمة زوج نانسي عجرم بتهمة القتل

عربي

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

الإمارات تُعلق منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها عربية وإسلامية

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة &#34;جبل المانع&#34; في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

الإمارات: إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة أوائل الشهر المقبل

مصرع ستة أشخاص بعد احتسائهم كحولاً مغشوشاً في الجزائر

مصرع ستة أشخاص بعد احتسائهم كحولاً مغشوشاً في الجزائر