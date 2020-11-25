روسيا تُحبط مخططات تنظيم الدولة لشن هجمات في موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن، أحبطت مخططات لهجمات من جانب تنظيم الدولة في منطقة موسكو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية: إن قوات الأمن، فككت خلية متشددة، واعتقلت شخصاً خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن، أحبطت مخططات لهجمات من جانب تنظيم الدولة في منطقة موسكو.
وقالت وكالة الإعلام الروسية: إن قوات الأمن، فككت خلية متشددة، واعتقلت شخصاً خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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