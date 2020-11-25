روسيا تُحبط مخططات تنظيم الدولة لشن هجمات في موسكو

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية، اليوم الأربعاء، أن سلطات الأمن، أحبطت مخططات لهجمات من جانب تنظيم الدولة في منطقة موسكو.



وقالت وكالة الإعلام الروسية: إن قوات الأمن، فككت خلية متشددة، واعتقلت شخصاً خطط لتنفيذ هجمات، كما ضبطت قنبلة بدائية الصنع، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).