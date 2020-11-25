المنسق الإسرائيلي: أدخلنا عشرات أجهزة الأوكسجين وأجهزة علاج ضيق التنفس لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قال كميل أبو رك، منسق العمليات الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن حكومته لم تمنع إدخال أي مواد طبية إلى قطاع غزة.



وأضاف أبو ركن: "الجيش الإسرائيلي، وبموافقة الحكوم، يسمح للمجتمع الدولي، بتقديم مساعداته الطبية، ونقل الأجهزة الخاصة بذلك، إلى قطاع غزة، بدون أي مشاكل".



وزعم المنسق الإسرائيلي، أنه تم إدخال العشرات من أجهزة توليد الأوكسجين، والمئات من أجهزة علاج ضيق التنفس للمستشفيات وللاستعمال المنزلي، وتمت إضافة المئات من الأَسِرّة للمستشفيات وإدخال 600 طن من الأدوية والمعدات الطبية الحيوية بالتنسيق معه، وبضمنها عشرات الآلاف من أطقُمِ فحصِ تشخيصِ (كورونا).