بداية غزة تحكم بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً في قضية قتل



ويذكر بأن المجلس الأعلى للقضاء، يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم، وإنجاز الموسومة باللاصق الأحمر، لاسيما قضايا القتل، والتى لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، ومنح الساعات القضائية الكافية، وفي إطار المحافظة على سلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطنقضت محكمة بداية غزة، أمس، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة، ودفع غرامة مالية في قضة قتل المواطن (رامي محمد حدايد).وحكمت بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة بحق المتهم (س/ إ) عن تهمة القتل قصداً والمشاجرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وفي مناسبة غير مشروعة، بعد دفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار.