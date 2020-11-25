الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت عوا في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت كلاً من: نضال ياسر محمود مسالمة، وساجد اسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، بعد تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها.