راصد جوي يتحدث عن توقيت دخول الجبهة الهوائية الماطرة وبدء المنخفض

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خاص دنيا الوطن

قال الراصد الجوي عمر نصار: إن كتلة هوائية باردة نسبيًا ورطبة تؤثر على فلسطين، اعتبارًا من مساء اليوم الأربعاء، وحتى مساء الخميس بشكل رئيسي.



وأكد نصار لـ "دنيا الوطن"، أنه في صباح الغد، ستكون الأجواء مستقرة فوق معظم المناطق، ويُحتمل هطول زخات أمطار محلية فوق "بعض المناطق" مع ساعات الظهيرة والعصر.



وأضاف: "بالاتجاه نحو ساعات المساء، تعبر فلسطين جبهة هوائية ماطرة وباردة، بحيث ينتشر هطول الأمطار ليشمل مختلف المناطق، تكون غزيرة على فترات، ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً، خاصة فوق المناطق الساحلية بما فيها قطاع غزة، وسط أجواء باردة، وهبات رياح نشطة بمشيئة الله".



وأشار نصار إلى أنه يستمر هطول الأمطار، حتى مساء يوم الخميس على فترات، فوق مختلف المناطق، تكون غزيرة أحيانًا على أن تتراجع الهطولات بشكل واضح مع ساعات الليل.



وأكد أن يوم الجمعة، تبقى الأجواء وباردة مع فرصة لهطول زخات أمطار محلية فوق "بعض المناطق" بحدة وشمولية أقل، مبينًا أنه بشكل عام خلال المنخفض، ستكون الأمطار بغزارة متفاوتة، وبكميات متباينة بين منطقة وأخرى.