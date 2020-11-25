بومبيو: بدء عملية الانتقال في الخارجية الأميركية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن وزارته بدأت عملية الانتقال، بعد أن أبلغت إدارة الخدمات العامة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، بإمكانية بدئه تسلم السلطة رسمياً.



وقال بومبيو لشبكة (فوكس نيوز) الأميركية: "بدأنا اليوم عملية الانتقال، وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون، سنقوم بهذا العمل".



وأضاف: "لم يتواصل بعد مع توني بلينكن، مرشح بايدن بوزارة الخارجية".



وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية: إن البيت الأبيض، وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن، تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.