ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائزعلى جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.





رام الله - دنيا الوطنووفقاً لمكتب نتنياهو، رشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو للجائزة فى نسختها المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية، ووفقاً لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة، يجب أن تتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.