شؤون فلسطينية

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام
رام الله - دنيا الوطن
رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائزعلى جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين.

ووفقاً لمكتب نتنياهو، رشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو للجائزة فى نسختها المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية، ووفقاً لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة، يجب أن تتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

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