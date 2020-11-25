داخلية غزة: استئناف العمل بـ (معبر رفح البري) لليوم الثاني

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غزة - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استئناف العمل بـ (معبر رفح البري)، في اليوم الثاني لفتحه ثلاثة أيام في الاتجاهين، وبدء مغادرة حافلات المسافرين.



وكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الأربعاء، عن حصيلة المغادرين والعائدين، عبر (معبر رفح البري)، بعد أول فتحه استثنائياً ثلاثة أيام في الاتجاهين.



وقالت الهيئة: إن العمل عبر المعبر، شهد خلال عمل الثلاثاء مغادرة 913 مسافراً، ووصول 349 عائدا، في حين أرجعت السلطات المصرية 38 مسافراً.



وأضافت الهيئة، أن أطقمها وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، عملت على تسهيل مغادرة المسافرين، واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد، بالتنسيق مع وزارة الصحة؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).