دولي

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين

الإعلام الإسرائيلي يكشف عن موعد زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (i24) الإسرائيلي، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات والبحرين، مطلع الأسبوع المقبل.

وسيلتقي نتنياهو خلال زيارته، ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان نتنياهو، أعلن أمس الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريباً، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وكتب نتنياهو في تغريدة على (تويتر): "تحدثت هاتفياً مع ولي العهد البحريني، الأمير سلمان آل خليفة"، مشيراً إلى أن الجانبين "متحمسان للغاية لثمار السلام، التي سيجنيها البلدان في وقت قصير جداً".

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