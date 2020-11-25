بعد عدوان الليلة على سوريا.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن الحكومة الإسرائيلية، أمرت بإغلاق المجال الجوي في الجولان، بعد أحداث الليلة الماضية.



وأكدت الصحيفة، أنه تم إغلاق المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن أمام الرحلات الجوية على ارتفاع 5000 قدم، بعد الهجوم المنسوب إليها في الجولان الليلة الماضية.



بدورها، قالت قناة (كان): إن أهدافاً في منطقتي القنيطرة ودمشق السوريتين، تعرضت الليلة الماضية، لغارتين جويتين، نسبتا إلى إسرائيل.



وأضافت: "أفيد أن القصف استهدف مواقع عسكرية تابعة للحكومة السورية، تتواجد فيها قوات لإيران، وأدى لخسائر بشرية، ولم يرد أي تعقيب بعد من أي جهة إسرائيلية رسمية".