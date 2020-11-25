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شؤون فلسطينية

حماس: العدوان الصهيوني المتكرر على الجولان عربدة على كل المنطقة

حماس: العدوان الصهيوني المتكرر على الجولان عربدة على كل المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة صهيونية على كل المنطقة. 

وأكد قاسم، أن العدوان المتكرر على سوريا، هو امتداد لجرائم الاحتلال، التي لا تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني، وضد كل شعوب المنطقة، ويأتي هذا العدوان بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أمريكية فعلية في هذا العدوان. 

وأَضاف: أن تصاعد هذا العدوان، يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الصهيوني على مواصلة وتصعيد عدوانه.

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