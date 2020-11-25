دولي

كورونا حول العالم: نحو مليون و415 ألف وفاة و60 مليوناً و108 آلاف إصابة

كورونا حول العالم: نحو مليون و415 ألف وفاة و60 مليوناً و108 آلاف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، يقارب المليون و415 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها أكثر من 60 مليوناً و108 آلاف إصابة، تعافى منهم نحو 41 مليوناً و557 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات، وسجلت 543 ألفاً و373 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 11,720 حالة وفاة، بحسب شبكة (رويترز).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (2,187 وفاة)، وإيطاليا (853 وفاة)، والبرازيل (638 وفاة)، وبريطانيا (608 وفيات)، وفرنسا (592 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالمياً التي سجلت أمس، أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (175,168 إصابة)، والهند (44,276 اصابة)، والبرازيل (33,445 إصابة)، وروسيا (24,326 إصابة)، وإيطاليا (23,232 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (265,943 وفاة)، والبرازيل (170,179 وفاة)، والهند (134,743 وفاة)، والمكسيك (102,739 وفاة)، وبريطانيا (55,838 وفاة).

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