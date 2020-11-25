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تعرف على تفاصيل منخفض اليوم

تعرف على تفاصيل منخفض اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات الظهيرة يحتمل تساقط  أمطار متفرقة فوق  بعض المناطق خاصة الشمالية تمتد الأمطار تدريجياً خلال ساعات المساء الى باقي المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما وباراً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدًا الخميس، يستمر الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود  3 درجات مئوية ، وتيقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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