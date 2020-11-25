اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جيوس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء الثلاثاء مواجهات بين قوات الاحتلال والعشرات من الشبان بعد اقتحام بلدة جيوس إلى الشرق من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن عدة جيبات احتلالية اقتحمت القرية قبل أن يندلع على إثرها مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين تصدوا للقوة المقتحمة بالحجارة والزجاجات الفارغة.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية صوب الشبان الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من حالات الاختناق بين السكان.