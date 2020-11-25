شؤون فلسطينية

تجديد الاعتقال الإداري للأسير فتحي العتوم للمرة الثانية

رام الله - دنيا الوطن
جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري بحق الأسير فتحي العتوم (35عاماً) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن المحكمة الاحتلالية جددت الاعتقال الإداري للأسير العتوم لمدة ستة أشهر للمرة الثانية على التوالي، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

وكانت قوات اعتقلت الأسير العتوم بتاريخ 2/6/2020 بعد مداهمة منزله في مدينة جنين والعبث في محتوياته.

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