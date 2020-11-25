دولي

البيت الأبيض يعطى موافقة رسمية لبايدن بالحصول على الإيجاز الأمني الخاص بالرئيس

البيت الأبيض يعطى موافقة رسمية لبايدن بالحصول على الإيجاز الأمني الخاص بالرئيس
جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مصدر في إدارة الرئاسة الأميركية، قوله: بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، لجو بايدن، الذي يعتبر رئيساً منتخباً للولايات المتحدة. 

ووفق (رويترز) فإن بايدن سيتمكن من الوصول إلى آخر معلومات استطلاعية، حسب ما نقل موقع (الإمارات اليوم).

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية قائلة: "مستعدون لتقديم خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وفعالة، بما يتناسب مع توقعات الجمهور للإدارة والتزامنا بالأمن القومي".

وكانت إدارة الخدمات العامة الأميركية، أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الاثنين.

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