(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر اليوم الأربعاء، بعدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" جنوب القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.
وقال مصدر عسكري سوري لـ (سانا): "في تمام الساعة 23،50 من ليل 11/24 "قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر اليوم الأربعاء، بعدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" جنوب القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.
وقال مصدر عسكري سوري لـ (سانا): "في تمام الساعة 23،50 من ليل 11/24 "قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".
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