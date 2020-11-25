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(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان

(سانا): عدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" في الجولان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، فجر اليوم الأربعاء، بعدوان إسرائيلي على منطقة "جبل المانع" جنوب القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

وقال مصدر عسكري سوري لـ (سانا): "في تمام الساعة 23،50 من ليل 11/24 "قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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