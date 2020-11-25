البرازيل تسجل حصيلة مضاعفة لوفيات وإصابات (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البرازيل يوم الثلاثاء، حصيلة مضاعفة لوفيات وإصابات فيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 31 ألف إصابة جديدة بالفيروس، بزيادة 16207 حالات عن يوم أمس.



كما أفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 630 وفاة اليوم فيما تم تسجيل 302 يوم أمس.



ووصل عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في البرازيل إلى 6,118,708، فيما بلغ عدد الوفيات 170,115.