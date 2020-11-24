"الصحة" بغزة: رفع قدرة أسرّة العناية لمرضى (كورونا) بالقطاع إلى 150 سريراً
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت قدرة أسرة العناية لمرضى (كورونا) في القطاع، إلى 150 سريراً.
أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت قدرة أسرة العناية لمرضى (كورونا) في القطاع، إلى 150 سريراً.
وقال وكيل الوزارة، د. يوسف أبو الريش، في تصريحات نقلتها وزارة الصحة: "بعد بذلها لجهود كبيرة استطاعت رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد- 19) من 100 سرير الى 150 سريراً.
ويشهد قطاع غزة هذه الأيام، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا).
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