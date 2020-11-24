"الصحة" بغزة: رفع قدرة أسرّة العناية لمرضى (كورونا) بالقطاع إلى 150 سريراً





وقال وكيل الوزارة، د. يوسف أبو الريش، في تصريحات نقلتها وزارة الصحة: "بعد بذلها لجهود كبيرة استطاعت رفع قدرة اسرة العناية المخصصة لمرضى (كوفيد- 19) من 100 سرير الى 150 سريراً.





ويشهد قطاع غزة هذه الأيام، ارتفاعاً كبيراً في عدد إصابات فيروس (كورونا).













رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت قدرة أسرة العناية لمرضى (كورونا) في القطاع، إلى 150 سريراً.