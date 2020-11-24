صور.. أبو نعيم يتفقد الأوضاع داخل معبر رفح البري





يأتي ذلك في ظل تواصل العمل في استقبال أعداد من العائدين، في اليوم الأول من فتح المعبر ثلاثة أيام، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على الانترنت.





وكان في استقباله مدير عام هيئة المعابر والحدود، العميد فؤاد أبو بطيحان، وعدد من المدراء بالهيئة.



















رام الله - دنيا الوطنأجرى وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، زيارة تفقدية لمعبر رفح البري.