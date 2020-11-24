مصرع ستة أشخاص بعد احتسائهم كحولاً مغشوشاً في الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

لقي ستة أشخاص مصرعهم، ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى، إثر احتسائهم كحولا مغشوشاً، في تيارت بجنوب غرب الجزائر.



وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن خمسة أشخاص توفوا يوم أمس الاثنين، ونقل أربعة آخرون إلى المستشفى جراء التسمم الكحولي، إلا أنه ارتفعت حصيلة الوفيات اليوم إلى ستة بعد وفاة شخص آخر من الذين تم نقلهم إلى المستشفى.



ولا يزال الآخرون الثلاثة تحت المراقبة الطبية، وحالتهم مستقرة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).