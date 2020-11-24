أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة تسجل ارتفاعاً طفيفاً

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.01% خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.98 مقارنة بـ 105.97 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2020 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية



سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08% خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2020 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.61 مقارنة بـ 105.69 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار كل من مجموعة الخامات والمواد الأولية ومجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول/أكتوبر 2020 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم



سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.12 مقارنة بـ 103.16 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.71% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 107.00 مقارنة بـــــــ 107.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).



سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 0.82%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.57%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه



سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.19% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.01 مقارنة بـ 114.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.33%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.37 مقارنة بـ 119.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.16%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 102.22 مقارنة بـ 102.06 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة بشهر أيلول 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.39 مقارنة بـ 109.55 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



تنويه:



1. على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.



2. بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.



3. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.



ملاحظة:



*البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.