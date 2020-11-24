لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 13 منشأة غير ملتزمة في الخليل

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن، لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية، اليوم الثلاثاء 2020/11/24 في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.









وتمت زيارة ومتابعة 204 منشآت صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 190 منها بشروط السلامة العامة.

وخالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة باجراءات السلامة، فيما وجهت تنبيهاً شديداً لـ 13 منشأة غير ملتزمة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة، وصحة المواطنين.

رام الله - دنيا الوطن