الخليل: قرارٌ بإغلاق مديرية النقل والمواصلات ودينمو ميتر- المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات، ودينمو ميتر- مدينة الخليل.



وأضاف في تصريحات نشرتها صفحة المحافظة، على (فيسبوك): أن الإغلاق من صباح غدٍ الأربعاء إلى صباح يوم الأحد الموافق، وذلك لاستكمال إجراءات الطب الوقائي.



وترأس البكري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً للجنة الطوارئ الخاصة بجائحة (كورونا)، في دار المحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي في المحافظة، بحضور مؤسسات رسمية وأهلية وبلديات ومؤسسة أمنية.



وأكد على ضرورة التعاون ما بين الجميع للخروج من هذه الأزمة، مشيراً الى أهمية تحمل الكل مسؤوليته، التي يضطلع بها في مواجهة الجائحة.



بدورهم، تحدث ممثلو وزارة الصحة والمشافي الحكومية والخاصة، عن آخر تطورات الوضع الوبائي، وقدمو عرضاً تفصيلياً حول الإصابات، الوفيات، والجاهزية للمرحلة المقبلة.