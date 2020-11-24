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شؤون فلسطينية

قلقيلية: إصابة مواطنيْن عقب اعتداء مستوطن عليهما قرب جينصافوط

قلقيلية: إصابة مواطنيْن عقب اعتداء مستوطن عليهما قرب جينصافوط
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان، الليلة، برضوض، عقب اعتداء مستوطن عليهما قرب قرية جينصافوط، شرق محافظة قلقيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس: إن المواطنيْن وائل مشهور سلطان من قرية حارس بمحافظة سلفيت، ونعيم موسى غانم من قرية صرة غرب محافظة نابلس، أصيبا برضوض، عقب اعتداء مستوطن عليهما ورشهما بغاز الفلفل قرب قرية جينصافوط شرق قلقيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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