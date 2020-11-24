دولي

فرنسا: تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

فرنسا: تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 1005 وفيات و9155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2.153.815.

وأعلنت انخفاض عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بواقع 859 في الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا "رعاية مكثفة" مع انتشار الفيروس بواقع 165 حالة، في الـ24 ساعة الماضية.

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