فرنسا: تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 1005 وفيات و9155 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الـ24 ساعة الأخيرة.



وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2.153.815.



وأعلنت انخفاض عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بواقع 859 في الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين تلقوا "رعاية مكثفة" مع انتشار الفيروس بواقع 165 حالة، في الـ24 ساعة الماضية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الثلاثاء، تسجيل انخفاض لافت بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).