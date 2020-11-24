ماكرون: اللقاح ضد فيروس (كورونا) في فرنسا لن يكون إجبارياً





وأكد ماكرون، أن فرنسا ستنظم عملية إعطاء اللقاح بشكل سريع، بدءاً من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.







وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1005 وفيات، و9155 إصابة جديدة بالفيروس، في الـ 24 ساعة الأخيرة.

رام الله - دنيا الوطنألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، خطاباً، أعلن فيه عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض، منذ 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وقال ماكرون في خطاب للفرنسيين: إن تخفيف الإجراءات، عبر تطبيق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: ابتداءً من السبت 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، والثانية في 15 كانون الأول/ ديسمبر، وخلال أعياد الميلاد، ورأس السنة.وأضاف: أن المرحلة الثالثة في مطلع العام 2021، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).كما أكد الرئيس الفرنسي، أن اللقاح ضد فيروس (كورونا) لن يكون إجبارياً، مشيراً إلى أن "بدء التطعيم في فرنسا، نهاية كانون الأول/ ديسمبر أو بداية كانون الثاني/ يناير".