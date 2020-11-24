الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتتلف مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه أثناء عمل الشرطة، ونشاطها المستمر، قامت بالقبض على 40 مطلوباً، وأتلفت 25 مركبة غير قانونية في الخليل.



وأضافت الشرطة، بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم، بالإضافة لإتلاف 25 مركبة غير قانونية، بعد التأكد من عدم قانونيتها، حيث تم مخالفة أصحابها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على 40 مطلوباً للعدالة، صادر بحقهم مذكراتٍ قضائية، وأتلفت 25 مركبةً غير قانونيةٍ في الخليل.