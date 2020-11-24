ضبط مركبات غير قانونية والقبض على مطلوبين للعدالة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه من خلال النشاط الشرطي، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية، بضبط 22 مركبةٍ غير قانونية، وقبضت على سبعة مطلوبين، صادر بحقهم 62 مذكرة قضائية في مركز شرطة ميثلون.



وأكدت الشرطة، التحفظ على المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات، وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة عليهم، وعلى المجتمع بشكل عام.

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 22 مركبةٍ غير قانونية، وقبضت على سبعة مطلوبين للعدالة، صادر بحقهم 62 مذكرة قضائية في جنين.