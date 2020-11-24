نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بتجارة المخدرات وترويع المواطنين بمخيم عسكر
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، بإسناد من الدورية المشتركة، القبض على مطلوب بقضايا اتجار بالمخدرات، وذلك في مخيم عسكر شرق نابلس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة حثيثة من شرطة مكافحة المخدرات وجمع الاستدلالات والبيانات وتوفر معلومات لديها عن تواجد أحد المطلوبين على قضايا اتجار بالمخدرات، وإطلاق نار على مواطنين وترويعهم وتهديد حياتهم وصادر بحقه حكم بالحبس مدته خمس سنوات على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية لمنزله لإلقاء القبض عليه.
وأضافت: أن القوة المشاركة في القاء القبض تعرضت لإطلاق نار من المطلوب فردت على مصدره وتمكنت من القبض عليه وتبين بأنه مصاب فتم نقله للمستشفى للعلاج وضبطت السلاح الذي بحوزته.
ألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، بإسناد من الدورية المشتركة، القبض على مطلوب بقضايا اتجار بالمخدرات، وذلك في مخيم عسكر شرق نابلس.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة حثيثة من شرطة مكافحة المخدرات وجمع الاستدلالات والبيانات وتوفر معلومات لديها عن تواجد أحد المطلوبين على قضايا اتجار بالمخدرات، وإطلاق نار على مواطنين وترويعهم وتهديد حياتهم وصادر بحقه حكم بالحبس مدته خمس سنوات على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها قوة من الأجهزة الأمنية لمنزله لإلقاء القبض عليه.
وأضافت: أن القوة المشاركة في القاء القبض تعرضت لإطلاق نار من المطلوب فردت على مصدره وتمكنت من القبض عليه وتبين بأنه مصاب فتم نقله للمستشفى للعلاج وضبطت السلاح الذي بحوزته.
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