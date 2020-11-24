وزير إسرائيلي: أرجح التوجه إلى الانتخابات قريباً



وأعرب تروبر عن أمله في أن يعود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو إلى رشده، ويغلب مصلحة الدولة على اعتباراته الشخصية.





ونفى التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات عميقة داخل (أزرق أبيض)، قد تؤدي إلى انقسامه.

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن حزبه قد يؤيد مشروع قانون لحل (كنيست) "سيعرض للتصويت على المجلس التشريعي" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.