وزير إسرائيلي: أرجح التوجه إلى الانتخابات قريباً
رام الله - دنيا الوطن
قال الوزير حيلي تروبر، من حزب (أزرق أبيض)، إن وجهة إسرائيل كما يبدو نحو الانتخابات.
قال الوزير حيلي تروبر، من حزب (أزرق أبيض)، إن وجهة إسرائيل كما يبدو نحو الانتخابات.
وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن حزبه قد يؤيد مشروع قانون لحل (كنيست) "سيعرض للتصويت على المجلس التشريعي" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.
وأعرب تروبر عن أمله في أن يعود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو إلى رشده، ويغلب مصلحة الدولة على اعتباراته الشخصية.
وأعرب تروبر عن أمله في أن يعود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو إلى رشده، ويغلب مصلحة الدولة على اعتباراته الشخصية.
ونفى التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات عميقة داخل (أزرق أبيض)، قد تؤدي إلى انقسامه.
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