قلقيلية: قرار بإغلاق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس (كورونا)



• تعليق الدوام في مدرسة الفندق لمدة 14 يوماً.



• تعليق الدوام في مدرسة بنات سنيريا شعبة 11 لمدة 14 يوماً.



• تعليق الدوام في مدرسة بنات جينصافوط الثانويه شعبة 12 لمدة 14 يوماً.

ويأتي هذا القرار، بعد ظهور إصابات في تلك المدارس، وعليه نهيب بالمواطنين، مساعدة طواقم الطب الوقائي في تنفيذ مهامهم على أكمل وجه. • تعليق الدوام في مدرسة بنات جينصافوط الثانويه شعبة 12 لمدة 14 يوماً.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات، بشأن إغلاق عدد من المدارس، وانتشار فيروس (كورونا) في المحافظة.وفيما يلي القرارات التي أصدرها المحافظ، وفق تصريحات للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك).